Lecce, Poli Bortone consegna encomi: “ La polizia locale è il fiore all’occhiello dell’amministrazione”

“La polizia locale continua ad essere il fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale”. Con queste parole il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha espresso gratitudine e riconoscenza verso gli agenti della polizia municipale che hanno contribuito, con dedizione e competenza, alla perfetta riuscita dell’arrivo della quarta tappa del 108° Giro d’Italia, che il 13 maggio scorso ha toccato la città barocca.

La cerimonia di consegna degli encomi e degli elogi si è tenuta questa mattina presso la sede del Comando in viale Rossini, alla presenza del comandante Donato Zacheo e dell’assessore alla Sicurezza Giancarlo Capoccia. Un momento solenne e sentito, durante il quale il primo cittadino ha voluto condividere pubblicamente l’orgoglio per il lavoro svolto dal Corpo e dai volontari della Protezione civile.

“Insieme avete realizzato una sinergia notevole, raggiungendo risultati che ci sono valsi i complimenti degli organizzatori del Giro, sempre grati per l’ospitalità e la professionalità riscontrate a Lecce”, ha dichiarato Poli Bortone.

A ricevere l’encomio solenne è stato in particolare il vicecomandante e dirigente Alessandro Negro, premiato per la sua costante presenza, la capacità di coordinamento operativo e la gestione efficace delle risorse umane. Nel testo dell’encomio, firmato dal comandante Zacheo, si sottolinea come tali qualità abbiano contribuito in modo determinante alla perfetta riuscita dell’evento, tutelando i partecipanti, il pubblico e garantendo la fluidità della circolazione.

“La sua professionalità, lo spirito di servizio e la dedizione rappresentano un esempio per tutto il personale e confermano l’alto senso del dovere”, ha dichiarato Zacheo, conferendo il riconoscimento con profondo apprezzamento.

Elogi speciali anche per diversi alti ufficiali e agenti del Corpo, tra cui:

• l’ispettore capo Sabina Casaluce,

• il commissario superiore Roberta D’Armento,

• l’ispettore superiore Anna Mallardi,

• l’ispettore superiore Vito Manfreda,

• il commissario superiore Eugenio Minerva,

• il commissario superiore Raffaella Quaranta,

• il commissario superiore Luigianna Vizzi.

A tutti loro è stato riconosciuto “l’impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante l’evento”. Il Comando ha evidenziato il valore del coordinamento e della presenza attenta che hanno assicurato serenità ai cittadini e agli atleti, confermando ancora una volta l’importanza strategica della polizia locale nella gestione di eventi di rilievo nazionale.

Un momento di riconoscimento che rafforza il legame tra istituzioni e territorio, ricordando quanto la dedizione e l’efficienza nei servizi pubblici siano fondamentali per l’immagine e la funzionalità della città.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts