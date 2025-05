Lecce, Poli Bortone chiude le scuole per il giro d’Italia

Lecce – È attesa con entusiasmo la carovana rosa che lunedì 13 maggio farà tappa a Lecce, regalando alla città un evento di portata nazionale che unirà sport, festa e partecipazione collettiva. Il Giro d’Italia, tra le manifestazioni sportive più seguite del Paese, porterà migliaia di persone nel cuore del Salento, accendendo i riflettori su Lecce non solo come meta turistica, ma anche come scenario perfetto per grandi eventi.

La tappa leccese rappresenterà un momento storico destinato a restare negli annali della città. Non solo per l’importanza sportiva, ma per il valore simbolico di una comunità che si stringe intorno ai suoi spazi e ai suoi cittadini. L’arrivo dei ciclisti sarà infatti accompagnato da un fitto calendario di eventi collaterali, che trasformeranno la giornata in una vera e propria festa popolare.

Per garantire lo svolgimento della gara in piena sicurezza, l’amministrazione comunale ha già predisposto alcune misure straordinarie. Un ampio circuito urbano sarà interdetto al traffico, riservato esclusivamente ai mezzi tecnici e di supporto alla manifestazione. Sarà quindi una città diversa quella che il 13 maggio si presenterà al pubblico: più lenta, più viva, ma soprattutto pronta ad accogliere con calore e ordine i protagonisti del Giro.

In questa ottica, il sindaco Adriana Poli Bortone, d’intesa con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre alle sedi universitarie presenti nell’area urbana interessata. Una decisione che sarà formalizzata nelle prossime ore con un’ordinanza specifica, e che si inserisce nel piano più ampio di gestione della giornata.

I dettagli organizzativi e le modifiche alla viabilità saranno illustrati in conferenza stampa lunedì 5 maggio, alle ore 10.30, presso l’Open Space di Palazzo Carafa. Un appuntamento importante per informare cittadini, famiglie e operatori sul programma e le misure adottate.

Lecce si prepara dunque ad accogliere il Giro con entusiasmo e senso di responsabilità. Per un giorno, le sue strade diventeranno il traguardo di una delle sfide più affascinanti dello sport italiano. E tutti, anche solo per un applauso, saranno parte di una pedalata nella storia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts