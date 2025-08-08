Lecce: più controlli dopo atti vandalici in villa comunale

LECCE- Dopo gli atti vandalici dei giorni scorsi per mano di balordi ai danni della villa comunale, il sindaco Adriana Poli Bortone anticipa che saranno intensificati i controlli di polizia. Ci sono da tutelare i beni materiali, ma anche l’immagine della città.
