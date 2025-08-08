8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Adriana Poli Bortone - Sindaco di Lecce

Lecce: più controlli dopo atti vandalici in villa comunale

Anna Saponaro 8 Agosto 2025
centered image

LECCE- Dopo gli atti vandalici dei giorni scorsi per mano di balordi ai danni della villa comunale, il sindaco Adriana Poli Bortone anticipa che saranno intensificati i controlli di polizia. Ci sono da tutelare i beni materiali, ma anche l’immagine della città.

About Author

Anna Saponaro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Barletta, Cannito contro Saviano e Gomorra: la risposta di Libera

8 Agosto 2025 Antonio Gargano

Femminicidio a Foggia, lutto cittadino nel giorno dei funerali

8 Agosto 2025 Antonella Fazio

Agguato a Corato, contestata l’aggravante mafiosa

8 Agosto 2025 Antonella Fazio

Salento, sicurezza rafforzata: dalla “buona movida” alle spiagge libere da abusivismo

8 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Francavilla fontana, controllo del territorio: un arresto e due denunce

8 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Rubata l’auto a una turista tedesca, ritrovata ad Andria

8 Agosto 2025 Maria Fiorella

potrebbe interessarti anche

Casarano, ufficiale l’arrivo del difensore Daniele Celiento

8 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Lecce: più controlli dopo atti vandalici in villa comunale

8 Agosto 2025 Anna Saponaro

Bari, grandi e piccini per riscoprire la tradizione della salsa

8 Agosto 2025 Antonella Fazio

Barletta, 6-0 al Moliterno aspettando Palermo

8 Agosto 2025 Antonio Gargano