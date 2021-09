Lecce | Picchia la sua colf e tenta di strangolarla: arrestato brindisino

E’ stato rintracciato e arrestato dalla polizia l’uomo di 56 anni che nella giornata di ieri ha picchiato a sangue e cercato di uccidere la sua donna delle pulizie, straniera, nel suo appartamento di Lecce.

In manette, Salvatore Perrone, originario di San Donaci in provincia di Brindisi, incensurato fino a qualche ora fa, e ora accusato di tentato omicidio di una cittadina rumena di 46 anni.

La vittima, nella serata di ieri, è giunta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Copertino con ferita alle testa e in varie parti del corpo e ha raccontato agli investigatori di essere stata selvaggiamente picchiata da un suo conoscente, all’interno dell’abitazione dell’uomo, il quale dopo l’aggressione l’aveva riaccompagnata a casa.

Presso il domicilio dell’aggressore sono state rinvenute evidenti tracce della violenza, e sottoposti a sequestro diversi oggetti pertinenti al reato, tra cui gli stessi abiti dell’uomo, ancora intrisi di sangue, frammenti di un vaso che a dire della donna l’uomo avrebbe usato per picchiarla, e il flessibile della doccia utilizzato nel tentativo di strangolarla. Tutto sottoposto a sequestro e a breve analizzato dalla scientifica.

Al momento non è chiaro il movente della brutale aggressione, anche se sembrerebbe che la violenta reazione dell’uomo sia giunta al culmine di una violenta lite per motivi passionali. I due, però, non erano fidanzati.