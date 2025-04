Lecce, picchia la madre per soldi: arrestato per tentata estorsione

LECCE – L’ha aggredita con schiaffi e pugni solo perché si era rifiutata di dargli del denaro. Un 26enne è stato arrestato dalla Polizia a Lecce per tentata estorsione dopo l’ennesimo episodio di violenza nei confronti della madre.

Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in un appartamento alla periferia della città, dopo una segnalazione giunta alla sala operativa. Sul posto hanno trovato la donna in forte stato di agitazione e impaurita: ha raccontato di essere stata picchiata dal figlio in seguito al rifiuto di consegnargli 100 euro.

La lite, iniziata in casa, si è trascinata anche all’esterno. Il giovane, in preda alla rabbia, ha raccolto un grosso masso e lo ha scagliato contro il parabrezza dell’auto del compagno della madre, distruggendolo. Poco dopo ha tentato di allontanarsi a piedi, ma è stato intercettato e bloccato dagli agenti.

La donna ha inoltre riferito che anche il giorno precedente, dopo un altro litigio, il figlio aveva danneggiato un’altra vettura di loro proprietà. Il 26enne è stato arrestato per tentata estorsione e trasferito nel carcere di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author