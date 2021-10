Lecce| Piazzetta Alleanza: schiamazzi ed atti vandalici: identificato gruppo di 14 e 15enni

Lecce| Sono settimane che i titolari dei locali limitrofi alla nota piazzetta Alleanza chiedono l’intervento delle forze dell’ordine ed un maggiore controllo per arginare una situazione a detta loro, ormai al limite: ragazzini minorenni spesso ubriachi, risse e urla sarebbero ormai una costante tanto da spingere alcuni titolari di bar della zona a chiudere in anticipo la propria attività.



Nella nottata infatti, in seguito a diverse segnalazioni di schiamazzi in zona Mazzini e precisamente in piazzetta Alleanza, giunte al 113 della Questura di Lecce, le volanti Dell Upgsp sono intervenute sorprendendo un gruppo di giovani di età compresa tra i 14 e i15 anni che alle 4 di mattina schiamazzavano e rompevano bottiglie di birra per terra. . Su disposizione Dell A. G competente i ragazzi sono stati accompagnati in ufficio e affidati ai genitori. Si sta vagliando dopo gli accertamenti di rito una eventuale denuncia per disturbo alla quiete pubblica . I ragazzi tutti di Lecce nel primo intervento della volante alle ore 1.40 circa erano riusciti a disperdersi e solo intorno alle 4 in seguito alla seconda segnalazione sono stati bloccati dagli agenti.