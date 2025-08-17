17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lecce, Piazza Sant’Oronzo soffocata dagli abusivi: il decoro resta un miraggio?

Maria Teresa Carrozzo 17 Agosto 2025
centered image

 

Tra giocattoli non a norma e contrattazioni in piazza, il cuore della città barocca rischia di perdere identità e dignità. Anche questa volta il mantra sarà: “ La colpa è dell’ex amministrazione Salvemini”

 

 

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Intimidazione Pomes, “La città di Ostuni è con il sindaco”

17 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Fiera del Levante: stop a Israele: “Una scelta etica nel nome della pace”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Nardò, tenta furto d’auto e aggredisce poliziotti: arrestato tunisino

17 Agosto 2025 Redazione

Tricase, porto cardio-protetto: arriva il defibrillatore pubblico

16 Agosto 2025 Gloria Roselli

Salento, Ferragosto di sangue sulle strade: due morti

16 Agosto 2025 Gloria Roselli

Specchia, piscina comunale vandalizzata. Remigi: “Gesto vile”

16 Agosto 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Mini Cooper si ribalta sulla Manduria-Oria: illesi i passeggeri

17 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Taranto, ecco i primi acquisti dell’era Ladisa: ufficiali cinque calciatori

17 Agosto 2025 Massimo Todaro

Lecce, Piazza Sant’Oronzo soffocata dagli abusivi: il decoro resta un miraggio?

17 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Manduria, il ricordo di chi ha conosciuto Pasquale

17 Agosto 2025 Marzia Baldari