Lecce, Piazza Sant’Oronzo soffocata dagli abusivi: il decoro resta un miraggio?

Tra giocattoli non a norma e contrattazioni in piazza, il cuore della città barocca rischia di perdere identità e dignità. Anche questa volta il mantra sarà: “ La colpa è dell’ex amministrazione Salvemini”
Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
