Lecce, Piazza Duomo celebra il 211° anniversario dell’Arma dei Carabinieri

Una cerimonia solenne in una Piazza Duomo vestita col suo abito migliore. Lecce ha celebrato, nelle scorse ore, il 211° annuale della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del comandante provinciale, colonnello Donato D’Amato e delle massime autorità civili, militari e religiose.

La serata è stata allietata dalle note dell’orchestra sinfonica del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce.

Un’occasione per riaffermare il profondo legame tra l’Arma e il territorio salentino, per tracciare un bilancio dell’intensa attività operativa svolta nell’ultimo anno, e per sottolineare l’importanza della prossimità alla popolazione.

La lotta alle piazze di spaccio, le campagne mirate alla tutela degli anziani, gli incontri con gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, per educare le nuove generazioni al valore della legalità: queste le rotte principali che le 60 stazioni ed una tenenza del Comando Provinciale di Lecce seguono da sempre.

Una missione, quella della sicurezza dei cittadini, che affonda le sue radici nel lontano 1814, ma che perdura con coraggio, dedizione e lo sguardo puntato al futuro.

