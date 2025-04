Lecce piange Graziano Fiorita, simbolo di passione e appartenenza

È un giorno di lutto profondo per la città di Lecce. La scomparsa di Graziano Fiorita, storico punto di riferimento per il mondo giallorosso, ha lasciato un vuoto che va ben oltre i confini della famiglia e della società sportiva dell’US Lecce: ha toccato il cuore stesso della comunità.

A ricordarlo con commozione è il senatore Roberto Marti, presidente della Commissione Sport del Senato, che in una nota ufficiale ha voluto esprimere il proprio cordoglio. “Lecce vive oggi una delle sue giornate più tristi”, ha scritto Marti, sottolineando come Graziano Fiorita abbia incarnato l’amore per il calcio e il profondo senso di appartenenza che caratterizza la città e il suo popolo.

Emblematico e toccante il tributo allestito proprio nello stadio, teatro di tante emozioni condivise: una camera ardente tra gli spalti che Fiorita aveva imparato a considerare come una seconda casa. Un luogo intriso di ricordi, di gioie e di speranze, ora pervaso dal silenzio e dal dolore collettivo di un’intera città.

Non sono mancate, tuttavia, parole di rammarico. In un passaggio particolarmente sentito del suo intervento, il senatore Marti ha espresso amarezza per la mancata sensibilità mostrata dalla Lega Calcio, che ha respinto la richiesta di rinviare la prossima partita per permettere a tutti di rendere omaggio a Fiorita in maniera più piena e rispettosa. “Lecce, i suoi tifosi e la sua società – ha sottolineato Marti – avrebbero meritato il rispetto di un gesto di comprensione.”

Un dolore composto, ma anche una ferita che lascia interrogativi sul valore del rispetto umano in ambito sportivo, dove troppo spesso la logica degli impegni e dei calendari sembra prevalere sui sentimenti e sulla memoria.

“Alla famiglia, alla società US Lecce e a tutti coloro che hanno voluto bene a Graziano – ha concluso Marti – giungano il mio pensiero commosso e la mia più sincera vicinanza. Lecce non dimenticherà mai chi ha saputo onorarla con il cuore.”

Oggi, più che mai, i colori giallorossi si tingono di un velo di malinconia, ma anche di eterna gratitudine per chi, come Graziano Fiorita, ha saputo trasformare una passione sportiva in un’eredità di amore e di identità.

Maria Teresa Carrozzo