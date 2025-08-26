Lecce | Perez e Ndaba si presentano: “Che bella la Serie A, qui per dare una mano”

È stata una mattinata di presentazioni in casa Lecce, con il club salentino che ha appunto presentato in sala stampa due innesti del calciomercato estivo: Matias Perez e Corrie Ndaba. Per entrambi c’è stata una piccola introduzione da parte del direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera.

TRINCHERA SU PEREZ

“Perez è un difensore centrale cileno classe 2005, che abbiamo preso da titolo definitivo dalla Serie B cilena. Lo abbiamo notato in Nazionale Under 20, ha grandi potenzialità. Ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nel futuro soprattutto, ma anche nel presente. È ben strutturato, veloce ed intelligente nella gestione del pallone. Lo abbiamo analizzato bene, lo scoprirete. Ha firmato un contratto di tre anni, con due di opzione in nostro favre, crediamo molto in lui”

MATIAS PEREZ

“Posso giocare anche come terzino, mi adatto un po’ ovunque in difesa, ma non posso che considerarmi un centrale. Tra le qualità migliori penso spicchi la rapidità. Sono giovane, ne sono consapevole, ed infatti devo migliorare ancora molto sotto il punto di vista tattico. La Serie A è una sfida stimolante, ho grandi motivazioni. Fra un mese inizia il Mondiale Under 20 in Cile, ma io al momento sono concentrato sul Lecce. Sono molto credente dal punto di vista religioso, penso che giri tutto intorno a Dio, è un tema che ho molto a cuore. Lecce è uno step importante per la mia carriera, sono qui per imparare e migliorare. Non vedo l’ora di fare del mio meglio in campo. Se gioco ancora devo tutto alla mia famiglia, che mi ha supportato quando a causa della troppa pressione stavo per mollare tutto. Ormai mi considero rinato, il mio pensiero sul calcio è completamente cambiato. Tra i calciatori che ho come punto di riferimento ci sono Varane e Van Dijk. Il mio pre-campionato è iniziato con una lesione, ma grazie allo staff posso dire che l’infortunio è ormai alle spalle. Sono a disposizione del mister, che intanto mi chiede di ambientarmi al più presto, imparando dai più grandi. I compagni mi aiutano tanto ed io voglio ricambiare. Mentalmente sono focalizzato e motivato. In Serie A c’è molta fisicità, ma anche tanta tattica. A Genova ho notato un ambiente molto caldo, ma è ciò che si vive anche a Lecce, non solo la domenica allo stadio, ma anche in giro per la città durante la settimana”.

TRINCHERA SU NDABA

“Ndaba è un terzino sinistro classe ’99, proveniente dalla massima divisione scozzese. Un campionato a nostro avviso straordinario. Parliamo di un giocatore affidabilissimo, che crediamo possa seriamente insidiare Gallo lì sulla sinistra. È una concorrenza agguerrita per Antonino, un po’ più difensivo per caratteristiche. Con noi firma un triennale con due anni di opzione. Siamo convinti ci darà una grande mano quest’anno”.

CORRIE NDABA

“In Scozia il calcio è molto fisico e battagliero, in Italia c’è più qualità. Amo avere il controllo della situazione, sono un calciatore molto calmo. Mi considero aggressivo come terzino, voglio anch’io imparare e migliorarmi per diventare un leader di questa squadra. Lecce è una città meravogliosa, i tifosi sono super appassionati e mi aiutano dandomi tanti consigli. Vogliamo renderli felici. I compagni mi stanno invece aiutando con la lingua, visto che non parlo ancora bene l’italiano. È sempre bello avere una sana competizione con compagni di reparto, da Gallo non posso che imparare. Ciò che è certo, è che sono affamato, voglio far bene. La nazionale irlandese? Non è solo un sogno, ma anche un obiettivo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author