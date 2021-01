Lecce | Percepiva Reddito di Cittadinanza, ma era titolare di tre aziende

Percepiva il reddito di cittadinanza ma era titolare di tre società. È successo nel Leccese dove, nelle ultime settimane, si sono intensificati i controlli dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro della ITL, nell’ambito dei servizi finalizzato al contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus.

Oltre all’imprenditore titolare di tre imprese e che, allo stesso tempo, percepiva il reddito di cittadinanza, sono state controllate 12 attività.

Ad Ugento é stata rilevata un’azienda che occupava lavoratori privi della prescritta sorveglianza sanitaria e non sottoposti alla formazione per evitare contagi covid-19.

A Porto Cesareo e Santa Caterina al Bagno i committenti di alcuni lavori non avevano verificato i requisiti tecnico-professionali delle ditte incaricate, non regolarmente iscritte alla CCIAA.

A Nardò, un’azienda utilizzava le telecamere di video-sorveglianza senza la regolare autorizzazione preventiva della direzione territoriale del lavoro.