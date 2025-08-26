Lecce | Per un Nikola che va, c’è un Nikola che arriva: ecco Stulic, il nuovo 9 giallorosso

Per un Nikola che parte, c’è un Nikola che arriva. Adesso non ci sono più dubbi: sarà Stulic il rinforzo offensivo del Lecce, dopo la cessione di Krstovic. Anche il suo cognome finisce per “ic”, un po’ come tutti i migliori talenti scovati ad est da Pantaleo Corvino: Jovetic, Nastasic, Ljajic, Vlahovic. A questi potremmo però aggiungere anche Pongracic, ossia uno di quei calciatori finiti sul podio delle plusvalenze della gestione Corvino a Lecce. Comprare a poco, rivendere a tanto: facile a dirsi, meno a farsi. E se da una parte Krstovic (acquistato per meno di quattro milioni e ceduto per circa 30) ha lasciato il segno con addosso la casacca giallorossa, lo stesso ora i tifosi si augurano possa fare anche Stulic.

Cresciuto tra le fila del Partizan Belgrado, nel corso degli ultimi tre anni ha militato in forza allo Charleroi, in Serie A belga. 17 i gol messi a segno nella passata stagione, ma la doppia cifra l’aveva già conquistata anche nel campionato precedente. Era in scadenza contrattuale nel 2026, avrebbe potuto decidere di restare nel paese nero per poi scegliere da svincolato a febbraio la propria nuova destinazione. Il Lecce però è riuscito a convincerlo, versando circa 6 milioni di euro complessivi (tra parte fissa e bonus) nelle casse del club belga.

Stulic sbarcherà in Puglia nel primo pomeriggio, fissate per le prossime ore le visite mediche: la casacca numero 9 lasciata vacante da Krstovic lo attende e sarà con ogni probabilità a disposizione di mister Di Francesco per il debutto interno in campionato contro il Milan venerdì sera.

La società intanto ha registrato un nuovo record: la campagna abbonamenti 25/26 ha raggiunto quota 21.758 sottoscrizioni. È il dato più alto nella storia del Club. Il precedente record, di 21.726 abbonati, risale alla scorsa stagione, ma il numero di abbonati potrà ancora crescere fino alle 18 di mercoledì 27 agosto, soglia che sancirà la fine della vendita libera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author