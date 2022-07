Lo scambio Majer-Di Francesco non si farà. La Spal ha infatti bocciato la proposta del Lecce ed ora i salentini dovranno decidere se proporre una nuova contropartita tecnica agli estensi o virare altrove. A tal proposito, la pista Sandro Ramirez sta pian piano diventando prioritaria, con il calciatore che gradirebbe la destinazione, ma con l’Huesca che non sarà disposta a fare sconti. Il club spagnolo ha fissato il prezzo: un milione di euro per il prestito oneroso e quattro per un eventuale trasferimento a titolo definitivo. Dal possibile arrivo di Sandro è legato anche il futuro di Di Mariano, che continua a contare svariati estimatori in Serie B. Oltre ai già noti Modena e Palermo, sulle tracce dell’attaccante siciliano sarebbe ripiombato il Venezia, club con il quale Di Mariano ha già militato dal 2018 al 2021, trovando non soltanto una promozione in Serie A, ma anche 12 gol e 9 assist in 82 presenze. Un vero e proprio ritorno di fiamma quello dei veneti, che però prima di tentare l’affondo dovranno attendere un segnale da parte del Lecce, ad oggi non troppo convinto di volersi separare dal proprio numero 10. Chi partirà di sicuro è invece Zan Majer, che dunque non andrà alla Spal, ma per il quale la Reggina avrebbe chiesto informazioni. Gli amaranto sarebbero interessati anche ad un altro calciatore giallorosso: Arturo Calabresi. Il terzino romano avrebbe già declinato svariate offerte, ma sulle sue tracce restano Modena, Como e appunto Reggina.