1 Settembre 2025

Foto: US Lecce

Lecce, per la Primavera arriva lo spagnolo Paco Esteban

Lorenzo Ruggieri 1 Settembre 2025
Il Lecce attinge dalla Spagna per rafforzare la propria Primavera. Il club salentino, infatti, ha annunciato l’arrivo di Paco Esteban, proveniente a titolo definitivo dal Real Betis Balompié. L’attaccante spagnolo classe 2006 si unirà alla Primavera 1 dei salentini.

 

Lorenzo Ruggieri

