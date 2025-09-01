Lecce, per la Primavera arriva lo spagnolo Paco Esteban

Il Lecce attinge dalla Spagna per rafforzare la propria Primavera. Il club salentino, infatti, ha annunciato l’arrivo di Paco Esteban, proveniente a titolo definitivo dal Real Betis Balompié. L’attaccante spagnolo classe 2006 si unirà alla Primavera 1 dei salentini.
