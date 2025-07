Lecce, per la difesa si punta Cacace dell’Empoli. Su Maleh c’è la Cremonese

La stagione 25/26 del Lecce è ufficialmente cominciata: quella di venerdì 11 luglio è stata la giornata delle visite mediche per il gruppo di tesserati che sabato 12 luglio sosterrà la prima doppia sessione di allenamento all’Acaya agli ordini di mister Eusebio Di Francesco. Quella del mattino avrà inizio alle ore 9.30 e rappresenterà la prima vera e propria sgambata in vista dello storico quarto campionato di fila in Serie A che il Lecce sarà chiamato a disputare dopo il ritiro estivo.

La prossima sarà la settimana delle presentazioni: fissata per lunedì la conferenza stampa di Owen Kouassi, mentre martedì sarà il turno di Francesco Camarda. Al momento sono le loro le uniche due ufficialità rese note dal Lecce, con Corvino che però continua a muoversi su più fronti. Il nome nuovo sul taccuino del responsabile dell’area tecnica giallorossa è quello di Liberato Cacace, terzino sinistro e jolly difensivo retrocesso dopo l’ultima esperienza in forza all’Empoli di D’Aversa.

Sulle sue tracce anche Cagliari, Pisa e Cremonese, con i grigiorossi che starebbero monitorando anche un altro ex Empoli, rientrato a Lecce dopo la fine del prestito. È ovviamente il caso di Youssef Maleh, che dopo aver disputato in Toscana le ultime due stagioni potrebbe restare in Serie A, ma non con addosso la casacca dei salentini, con i quali vanta ancora due anni di contratto.

