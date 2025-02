Lecce, per il Giro d’Italia interventi su manto stradale e dossi

Lecce – Lecce è pronta a indossare il suo abito migliore per accogliere una delle più prestigiose competizioni ciclistiche al mondo: il Giro d’Italia. La tappa leccese, il prossimo 13 maggio, sarà particolarmente speciale, poiché rappresenta il primo arrivo in territorio italiano dopo le tre tappe iniziali che si terranno in Albania. L’arrivo nella città barocca è stato pensato per esaltare le qualità dei velocisti, che sfrecceranno a oltre 50 chilometri orari sul traguardo che verrà posizionato in via Calasso. Questo tratto finale, particolarmente esigente dal punto di vista tecnico, richiede una cura meticolosa del manto stradale e per questo le strade cittadine interessate necessitano di interventi straordinari che il sindaco Adriana Poli Bortone è pronta a sostenere in attesa però di fondi regionali ma non solo. Tra i temi affrontati in questi giorni la presenza di dossi che però, come sottolinea l’assessore leccese Giancarlo Capoccia, saranno rimossi una volta ascoltate le esigenze degli organizzatori.

