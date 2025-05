Lecce, Pellè: “Dimostrato di essere una squadra vera, dentro e fuori dal campo”

Graziano Pellè non ha mai nascosto il suo amore per il Lecce. Nato a San Cesario di Lecce, l’ex attaccante è cresciuto nel settore giovanile dei giallorossi, approdando fino alla prima squadra. Un legame mai sopito, rimarcato attraverso un post sul proprio profilo Instagram in cui Pellè si è complimentato con il club salentino non solo per la salvezza raggiunta ma anche e soprattutto per la struttura societaria costruita dal presidente Sticchi Damiani, dai soci e dai dirigenti del club pugliese: “In un momento in cui il calcio si misura troppo spesso solo con i risultati del campo, voglio ricordare a tutti cosa significa costruire un club solido, serio e sostenibile. Un enorme grazie alla Società dell’U.S. Lecce: al nostro Direttore Pantaleo Corvino, che continua a dimostrare visione e competenza fuori dal comune; al Presidente Saverio Sticchi Damiani, guida instancabile e appassionata; al Vicepresidente Corrado Liguori, motore operativo e cuore giallorosso da sempre; e a tutti i soci che, insieme, hanno dimostrato ancora una volta di essere una squadra vera, dentro e fuori dal campo. Essere grandi non significa solo vincere, ma sapere resistere, pianificare e credere. Sempre”.

