Lecce, patologia cardiaca per Gonzalez: sospesa idoneità sportiva

Il Lecce ha annunciato che durante le visite mediche di routine pre-campionato, lo staff sanitario ha riscontrato una patologia cardiaca a Joan González. Le cause sono in fase di accertamento.

La documentazione clinica del calciatore è stata inviata al Centro di Cardiologia dello Sport dell’Università di Padova, che ha confermato la diagnosi iniziale. Di conseguenza, González non ha ottenuto l’idoneità sportiva necessaria e non parteciperà al ritiro pre-campionato.

Gonzalez, con il permesso del club, si è recato a Barcellona per ulteriori accertamenti clinici. “Il Lecce è vicino al suo giocatore e gli fornirà tutto il supporto necessario per affrontare questo difficile momento”, si legge in una nota.

