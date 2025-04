Lecce, Pasticciotto Day 2025: edizione speciale dedicata al Giro d’Italia

Martedì 13 maggio 2025 Lecce si tingerà di rosa per accogliere l’arrivo della quarta tappa del Giro d’Italia (Alberobello – Lecce), e per l’occasione ospiterà una speciale edizione anticipata del “Pasticciotto Day”, evento ormai simbolo della tradizione dolciaria salentina. Una giornata all’insegna di gusto, cultura e promozione del territorio che vedrà protagonista il celebre dolce di pasta frolla e crema, ambasciatore del Salento nel mondo.

Pasticciotti a 90 centesimi in Italia e all’estero

Dalle prime ore del mattino e fino alle 18.00, tutte le pasticcerie aderenti all’iniziativa – in Italia e all’estero – offriranno il pasticciotto al prezzo speciale di 90 centesimi, in un abbraccio simbolico che unisce Nord e Sud nel nome della dolcezza salentina. Un’occasione per assaporare la tradizione e per sostenere le realtà artigianali locali.

Expo, degustazioni e solidarietà in Galleria Mazzini

Il cuore pulsante dell’evento sarà, dalle ore 18.00 alle 23.00, la Galleria Mazzini di Lecce dove si svolgerà l’“Expo Pasticciotto Day”, organizzato dai Maestri Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce. Un grande laboratorio di pasticceria a cielo aperto vedrà la preparazione in diretta di migliaia di pasticciotti, serviti caldi al pubblico al prezzo simbolico di 1,50 euro: parte del ricavato sarà devoluto alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sede di Lecce.

Oltre al pasticciotto, sarà possibile scoprire e degustare anche altre specialità tipiche della pasticceria salentina grazie a un percorso espositivo allestito nella stessa Galleria.

Concorso fotografico “in rosa”

Non mancherà l’atteso “Pasticciotto Photo Contest”, che per il terzo anno consecutivo invita fotografi e appassionati a immortalare il dolce salentino nella sua forma tradizionale. L’edizione 2025 sarà dedicata al Giro d’Italia: ogni foto dovrà contenere almeno un elemento rosa. Le venti immagini più belle saranno esposte il 12 e 13 maggio nella mostra ufficiale in Galleria Mazzini.

Un evento tra sport, cultura e identità

«Un territorio lo si conosce anche attraverso i suoi sapori e quest’anno il Giro d’Italia ci offre un’occasione unica per raccontare il Salento al mondo attraverso uno dei suoi simboli più dolci: il pasticciotto», ricorda l’organizzatore Carmine Notaro. Il Pasticciotto Day, nato su iniziativa di Agrogepaciok, è promosso da Confcommercio Lecce in collaborazione con numerosi partner istituzionali e associativi locali e con il sostegno di Regione Puglia e Camera di Commercio di Lecce.

