Lecce, parco costiero urbano. Al via il concorso di idee

Otto chilometri, da Torre Chianca a Torre Rinalda, passando per Spiaggiabella fino al confine con il comune di Trepuzzi. Le “cenerentole” del litorale del capoluogo salentino diventano fulcro di un’idea di restyling che in molti attendono da anni, anche considerata la straordinaria bellezza naturale sia delle spieagge sia del tratto di mare di quelle zone. L’Amministrazione leccese ha ottenuto da fondi Cis 411mila euro per il bando internazionale che vuole raccogliere i masterplan in un concorso di idee per la fruibilità della costa, la valorizzazione ambientale e paesaggistica, la mitigazione del rischio idrogeologico, ma anche l’abbattimento di tutte le opere abusive e l’organizzazione delle aree sosta. Tutto questo nell’ottica di un’idea ambiziosa: realizzare il parco costiero urbano su tutto il litorale. Un progetto già finanziato con 15miliono di euro

