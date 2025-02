Lecce, parchi e spiagge: ecco le giostre inclusive

Pedane in legno sui tratti di litorale libero nelle diverse marine leccesi, a partire da quelle già installate a Torre Rinalda. Posizionate sin d’ora per rendere la spiaggia accessibile anche a chi in primavera vorrà solo fare una passeggiata. Poi sarà previsto il prolungamento che permetterà a chi è su una sedia a rotelle di raggiungere anche la battigia. È questa parte della relazione presentata in commissione Servizi sociali dall’assessore Andrea Guido che ha poi chiesto all’aula e, attraverso i consiglieri, al territorio di segnalare agli uffici tutte le situazioni di criticità sul fronte della presenza di barriere architettoniche. Focus anche sugli accessi ai parchi cittadini per i quali si sta pensando a pedane in plastica robusta

