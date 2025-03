Lecce, paradosso Krstovic: calcia più di Mbappé, ma i gol scarseggiano

Nessuno nei cinque top campionati europei calcia in porta con la sua stessa frequenza, eppure i gol faticano ad arrivare. Nikola Krstovic è salito agli onori della cronaca statistica sportiva internazionale nelle ultime settimane, a causa di un dato che non gli rende troppa giustizia. Il centravanti montenegrino del Lecce, infatti, numeri alla mano, calcia in porta tanto quanto un certo Kylian Mbappè, capocannoniere del Real Madrid. Entrambi hanno superato quota 100 tiri nei rispettivi campionati, ma se il fuoriclasse francese dei Galacticos vanta una percentuale realizzativa del 17%, lo stesso non si può certo dire dell’ex Stella Rossa. Krstovic infatti ci prova con estrema frequenza, ma il gol fatica ad arrivare, sia per lui che per il suo Lecce. Quel 7% lo rende, sulla carta, come l’attaccante meno prolifico in Europa.

Non vuole però questa essere una critica nei confronti di chi, leggendo tra le righe di quei dati, ci prova tanto e sempre, con ardore, coraggio e audacia, peccando però spesso di precisione. Sono tuttavia 7 le reti messe a segno in questo campionato di Serie A, a fronte delle 18 totali realizzate dal Lecce in 27 giornate. Otto le marcature stagionali, se si considera anche il centro in Coppa Italia dello scorso 12 agosto contro il Mantova. L’attaccante classe 2000 dei giallorossi si è già superato per numeri rispetto allo scorso anno, il proprio primo in Italia, eppure sulle sue spalle continua ad esserci grande senso di responsabilità. Lo scorso anno Piccoli gli dava una grande mano, intervallandosi o supportandolo in coppia. Con Giampaolo appare di sicuro più isolato: non a caso per minutaggio ha già giocato tanto quanto nello scorso campionato e con cinque gare in meno. A Pierotti, Morente, Karlsson, N’Dri e Rebic l’onere di supportarlo e aiutarlo in fase realizzativa. Questo Lecce ha mandato in gol in stagione appena sei calciatori, uno dei quali ceduto a gennaio, e non può prescindere dai gol di Nikola Krstovic.

