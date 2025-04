Lecce, panchina bollente: la palla passa a Corvino

Sono ore di riflessione in casa Lecce. La società del presidente Saverio Sticchi Damiani starebbe valutando, a cinque giornate dal termine del campionato, la posizione di mister Marco Giampaolo. La sconfitta maturata per 3-0 contro il Como al Via del Mare, ed in generale il rendimento della squadra negli ultimi due mesi, avrebbe messo la dirigenza nelle condizioni di cercare una scossa, pur di scongiurare i fantasmi di una retrocessione mai stata quest’anno così ipoteticamente concreta.

È un Lecce che non vince da fine gennaio, che nelle ultime dieci gare disputate ha messo a segno tre pareggi e sette ko, e che ha raccolto appena un punto nelle ultime otto giornate. Il successo tra le mura amiche del Via del Mare non è ancora arrivato in questo 2025 e manca dal 15 dicembre scorso. Bastano probabilmente questi numeri (sommati ai dati che vedono quello dei salentini come il peggior attacco della Serie A) per comprendere quanto l’idea di dare una scossa allo spogliatoio sia reale, seppur manchi un solo mese dal termine della stagione.

Allo stato attuale delle cose non si esclude nulla, a partire dal difficile ma possibile ritorno in Puglia di Luca Gotti, esonerato a novembre a beneficio dello stesso Giampaolo. 17 punti in 21 partite per quest’ultimo, 9 in 12 invece per il tecnico veneto. Una media molto simile, e di sicuro insufficiente per centrare un obiettivo importante come quello della terza salvezza consecutiva in Serie A.

La palla ora passa al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, ossia il profilo più bacchettato dalla curva negli ultimi due match casalinghi, sia dopo il pareggio raccolto contro il Venezia che dopo il ko arrivato con il Como. A lui l’onere di decidere se proseguire con Giampaolo, richiamare Gotti o coinvolgere un terzo allenatore. L’ipotesi maggiormente accreditata appare quest’ultima, ed ecco che i nomi di Andreazzoli e Ballardini potrebbero tornare di moda in queste ore. La panchina del Lecce non è mai stata così bollente.

