Lecce| Pala: “ Bene Marti su modello Mellone. Modello replicabile anche a Lecce

“La politica, mai come oggi, ha smesso di vivere di schemi predefiniti ormai legati ad un passato che difficilmente tornerà.

In un periodo difficile come quello attuale, c’è il bisogno di creare una classe dirigente nuova, giovane, preparata, propositiva: incollare “etichette” su questo o quel candidato, serve a poco se non a svilire una competizione elettorale che dovrebbe puntare unicamente sulla qualità delle persone.

L’appello del senatore Marti in vista delle elezioni di Nardò è lungimirante: se la figura del sindaco Mellone è la migliore in campo, perché non riunire il centrodestra attorno a lui?” scrive Pala che continua “Si può anche “andare oltre” queste elezioni amministrative, ragionando sul capoluogo di Provincia che andrà al voto nel 2024: solo in questo modo riusciremo a recuperare un “civismo” che ahimè ci è stato scippato alla sinistra nelle ultime due tornate elettorali, dando luce all’attuale maggioranza Salvemini, una maggioranza piena di contraddizioni e artefice del peggior governo cittadino nella storia di Lecce.

Una nuova classe dirigente, un mix fra partiti e civismo, un programma di qualità: ecco la ricetta vincente per mandare a casa Salvemini e la vecchia sinistra, così come il sindaco Mellone ha fatto a Nardò nel 2016 e sono convinto rifarà fra pochi mesi.” Conclude il Consigliere Giorgio Pala.