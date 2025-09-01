Lecce, Oudin a titolo definitivo al Catanzaro

Cessione per il Lecce, che ha ceduto al Catanzaro (contratto di un anno con opzione) a titolo definitivo Remi Oudin. Il giocatore lascia il Salento con 76 presenze e 6 reti. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Flavio Insalata See author's posts Continue Reading Previous Virtus Francavilla, ora è ufficiale: ecco Mirko CarrettaNext Cerignola, saluta Tascone: ufficiale il trasferimento alla Salernitana potrebbe interessarti anche Heraclea, Dionisio ad Antenna Sud: “Fatta per Ingrosso. Mercato chiuso? Cerchiamo un difensore” 1 Settembre 2025 Christian Cesario Calciomercato, le trattative dell’ultimo giorno in tempo reale 1 Settembre 2025 Flavio Insalata Foggia, in arrivo Oliva dal Modena: Basso verso il Sestri Levante 1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri Potenza, Bruschi firma fino al 2027 1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri Cerignola, saluta Tascone: ufficiale il trasferimento alla Salernitana 1 Settembre 2025 Christian Cesario Virtus Francavilla, ora è ufficiale: ecco Mirko Carretta 1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri
potrebbe interessarti anche
Heraclea, Dionisio ad Antenna Sud: “Fatta per Ingrosso. Mercato chiuso? Cerchiamo un difensore”
Calciomercato, le trattative dell’ultimo giorno in tempo reale
Foggia, in arrivo Oliva dal Modena: Basso verso il Sestri Levante
Potenza, Bruschi firma fino al 2027
Cerignola, saluta Tascone: ufficiale il trasferimento alla Salernitana
Virtus Francavilla, ora è ufficiale: ecco Mirko Carretta