Lecce, Oudin a titolo definitivo al Catanzaro

Flavio Insalata 1 Settembre 2025
Cessione per il Lecce, che ha ceduto al Catanzaro (contratto di un anno con opzione) a titolo definitivo Remi Oudin. Il giocatore lascia il Salento con 76 presenze e 6 reti.

