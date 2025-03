Lecce ospita il Salento Safety Congress: sicurezza sul lavoro al centro

Tutto pronto per la prima edizione del Salento Safety Congress, evento dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si terrà venerdì 14 marzo a Torre del Parco a Lecce, dalle 9:00 alle 18:00. L’iniziativa, promossa da Ma Consulting and Services srls con il coordinamento di Andrea Maio, vedrà la partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti istituzionali.

L’obiettivo è superare le inefficienze del settore, promuovendo una cultura della sicurezza partecipativa e condivisa, che vada oltre la semplice osservanza normativa. I temi centrali dell’evento saranno l’empatia, il coinvolgimento attivo di tutti i livelli aziendali e l’importanza di una prospettiva multidisciplinare che integri competenze tecniche, gestionali e comportamentali.

Programma della mattina: istituzioni e sicurezza sul lavoro

La prima parte del Congresso, moderata dall’attore e presentatore pugliese Antonio Stornaiolo, inizierà alle 9:00 con i saluti istituzionali di:

• Loredana Capone (presidente del Consiglio regionale della Puglia)

• Saverio Congedo (parlamentare)

• Giuseppe Gigante (direttore Inail Puglia)

• Lorenzo Cipriani (responsabile Processo Prevenzione Inail Puglia)

• Adriana Poli Bortone (sindaca di Lecce)

Seguirà l’intervento di Filomena D’Antini, Consigliera nazionale di parità, che affronterà il tema “Parità di genere e condotta discriminatoria”.

Fino alle 13:00, interverranno esperti di livello nazionale, tra cui:

• Lorenzo Fantini (consulente ed ex dirigente del Ministero del Lavoro)

• Nico Larocca (esperto di dispositivi di protezione individuale)

• Rita Somma (sociologa della sicurezza)

• Pietro Maria Di Giovanni (avvocato cassazionista e formatore)

• Matteo Massironi (psicologo esperto in sicurezza comportamentale)

• Francesco Sgaramella (divulgatore e TEDx speaker)

• Daniele Manni (vincitore del Global Teacher Award 2020)

Programma del pomeriggio: formazione e consulenze

Dalle 14:00 alle 18:00, il Congresso entrerà in una fase operativa con corsi di alta formazione, tavoli di consulenza tematici e seminari specialistici.

Corsi di formazione

• “Preposti per la sicurezza sul lavoro” (Sala Isabella D’Aragona) con Vivietta Bellagamba e Maria Di Folco

• “DPI III Categoria e lavori in quota” (Sala Prison Hall) con esperti del settore come Gaspare Barracchia (Irudek Group) e Antonio Ianniello (SCAIT)

Tavoli di consulenza (15:00 – 18:00, Salone delle Feste)

Otto focus su temi chiave della sicurezza aziendale:

• Igiene posturale e stress lavoro-correlato con Emanuele Toso

• Sicurezza comportamentale e coinvolgimento dei lavoratori con Matteo Massironi

• Compliance aziendale e responsabilità in materia di sicurezza con Pietro Maria Di Giovanni

• Rischi e responsabilità per gli RSPP con Andrea Giatti e Salvatore Pisani

• Sicurezza proattiva e gestione dei near miss con Pietro Vivone

• Normative europee e tutela dei lavoratori esposti a sostanze chimiche con Bruno Lorenzo Totaro

Seminario antincendio e networking tra professionisti

Dalle 16:00 alle 18:00, la Sala del Principe ospiterà il seminario di Francesco Saverio Ciani (Veryfire), dedicato alla “Due diligence antincendio”.

Parallelamente, si terrà il Club degli RSPP, coordinato da Salvatore Strino (Bridgestone), per favorire lo scambio di esperienze tra i professionisti della sicurezza.

Il commento del coordinatore Andrea Maio

“Il Salento Safety Congress è un’opportunità unica per affrontare le sfide della sicurezza sul lavoro in modo innovativo. L’obiettivo è costruire una cultura della sicurezza che non sia imposta dall’alto, ma integrata nei valori e nelle pratiche quotidiane delle organizzazioni. Grazie alla partecipazione di esperti e addetti ai lavori, questo evento sarà un punto di riferimento per il settore”, ha dichiarato Andrea Maio, coordinatore del Congresso.

Un evento per il futuro della sicurezza sul lavoro

Il Salento Safety Congress si propone di diventare un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale, offrendo non solo un momento di formazione e aggiornamento, ma anche un’occasione per individuare soluzioni concrete e innovative per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’appuntamento è fissato per venerdì 14 marzo a Lecce, con un’intera giornata dedicata alla formazione, al confronto e alla crescita professionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author