Lecce, ordinanza antimovida: il Tar la sospende

“Evidente sproporzione ed illogica disparità di trattamento rispetto agli altri esercizi pubblici del centro storico (anche) ubicati nelle immediate vicinanze”. È il presidente della Terza sezione del Tar Lecce Enrico D’Arpe a dichiarare illegittima, sospendendone l’efficacia, l’ordinanza con cui il sindaco Adriana Poli Bortone aveva disposto le chiusure anticipate degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande nelle vie Ascanio Grandi e Maremonti. Accolto dunque, in via cautelare, il ricorso presentato da una titolare assistita dall’avvocato Luisa Carpentieri. Formalmente la discussione e la sentenza di merito sono state fissate per gennaio 2026 ma appare evidente che sino ad allora sarà dichiarata cessata la materia del contendere. Per i giudici di via Rubichi “il potere di urgenza può essere esercitato solo al fine di affrontare situazioni aventi realmente carattere eccezionale ed imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia

impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, ad

esempio, la doverosa intensificazione della vigilanza e dei controlli mirati

delle (varie) Forze di Polizia”. Soddisfatta l’avvocato Carpentieri

