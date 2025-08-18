18 Agosto 2025

Lecce, ora c’è anche il Napoli su Krstovic: potrebbe sostituire Lukaku

Alessandro Zanzico 18 Agosto 2025
Per sopperire all’infortunio di Romelu Lukaku, out a causa di una lesione di alto grado alla coscia, il Napoli starebbe sbirciando in casa Lecce. Dopo la cessione di Raspadori all’Atletico Madrid, i partenopei vantano ad oggi il solo Lucca come terminale offensivo, e potrebbero pensare di rinforzarsi con il centravanti montenegrino. Tra Roma e Atalanta potrebbe alla fine dunque spuntarla il Napoli: il Lecce ora attende un’offerta ufficiale. La valutazione resta vicina ai 30 milioni di euro, sia per le tre italiane che per il Wolfsburg, che dal proprio canto monitora e resta alla finestra. Nel caso in cui la Roma dovesse riuscire a piazzare Dovbyk, e l’Atalanta invece abbandonare la pista Muniz, ecco che nascerebbe una vera e propria asta per aggiudicarsi le prestazioni del classe 2000, ad oggi ancora in forza ai salentini.

