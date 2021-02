Lecce | Operazione “Skipper”, Polizia esegue 26 ordinanze

E’ in corso l’operazione di polizia, sin dalle prime ore di questa mattina 2 febbraio 2021, dagli agenti della Squadra Mobile di Lecce, i quali stanno dando esecuzione a 26 misure cautelari coercitive, congiuntamente alla Direzione Investigativa Antimafia interessata per tutta l’attività di natura patrimoniale con sequestri preventivi per un valore complessivo di oltre 4.000.000 di euro.

Le indagini della Squadra Mobile di Lecce, coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, avviate due anni fa, hanno evidenziato un ingente e consolidato traffico di droga transazionale posto in essere da un’organizzazione criminale del luogo con le caratteristiche del vincolo associativo alla cui attività illecita partecipava, a vario titolo, un considerevole numero di soggetti, perlopiù residenti nel basso Salento.