Lecce, operaio di 24 anni schiacciato da una trave: è grave

Un operaio di 24 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Lecce. L’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 16 luglio mentre il 24enne stava manovrando un muletto all’interno di un’azienda: per cause ancora in fase di accertamento, è stato colpito e schiacciato da una trave di ferro.

Soccorso tempestivamente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nonostante la gravità dell’impatto, secondo fonti sanitarie non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze di polizia e gli ispettori dello Spesal, che hanno avviato gli accertamenti tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author