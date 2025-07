Lecce, oggi il test amichevole con gli Emirati Arabi Uniti

Prosegue tra Bressanone e Naz Sciaves il ritiro del Lecce di Eusebio Di Francesco, che ormai orfano di Baschirotto disputerà questo pomeriggio un test amichevole internazionale. Si giocherà alle 17.30 a Jenbach in Austria la terza sfida pre-campionato dei giallorossi, che dopo l’11-0 con il Natz ed il 2-1 con lo Spezia se la vedranno con la Nazionale Emirati Arabi Uniti.

Potrebbe saltare l’incontro Antonino Gallo, che ieri ha svolto del lavoro personalizzato, ma sarà l’occasione utile per vedere all’opera due volti nuovi: Perez accanto a Gaspar in difesa e Ndaba proprio sulla corsia di sinistra. Coperta corta nelle retrovie per mister Di Francesco, che in attesa di rinforzi dal mercato non avrà grandi dubbi sulla scelta del capitano. La fascia, se scenderà in campo dal primo minuto, ricadrà sul braccio di Wladimiro Falcone, chiamato alla consueta staffetta con Fruchtl.

L’impressione è che uno dei due saluterà entro la fine di questa sessione di calciomercato, sebbene l’operazione Israel-Torino abbia allontanato Falcone dall’unica squadra apparentemente interessata in Serie A. Entrambi vantano estimatori all’estero, ma anche per questo ci sarà da attendere. Se partirà il portiere romano, sarà l’estremo difensore tedesco a raccoglierne l’eredità. In caso contrario, con la permanenza dell’ex Samp in Salento, sarà Fruchtl a guardarsi intorno, non troppo entusiasta davanti all’idea di giocare un altro campionato da secondo dopo le zero presenze dell’ultima Serie A.

Nel frattempo è ufficiale il trasferimento in prestito oneroso con opzione di Giacomo Faticanti alla Juventus: il mediano classe 2004 non è stato riscattato dai bianconeri a giugno, ma tornerà ad indossare la casacca della Next Gen in Serie C dopo le 28 presenze della passata stagione.

