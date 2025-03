Lecce, officina irregolare: titolare denunciato dai Carabinieri Forestali

I Carabinieri Forestali di Lecce, nell’ambito dei controlli contro l’esercizio abusivo delle autoriparazioni e la gestione illecita dei rifiuti, hanno rilevato irregolarità ambientali in un’officina meccanica del capoluogo.

L’attività era priva di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque di lavaggio e di prima pioggia, obbligatorio per legge per evitare l’inquinamento del suolo e del sottosuolo. Inoltre, i militari hanno accertato l’assenza di registrazioni sui rifiuti prodotti dall’officina, nonostante l’acquisto di materiali di consumo.

Il titolare è stato denunciato alla Procura di Lecce per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per scarico non regolamentato di acque reflue, in violazione del Testo Unico Ambientale.

I controlli dei Forestali proseguiranno su tutto il territorio per contrastare l’abusivismo e il rischio ambientale derivante dallo smaltimento illegale dei rifiuti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author