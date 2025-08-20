20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Lecce, occhi su Osmajic per l’attacco: Stulic si allontana

Anthony Carrano 20 Agosto 2025
centered image

Il Lecce è alla ricerca di un nuovo rinforzo in avanti, vista la partenza di Nikola Kristovic all’Atalanta. Per sostituirlo, la società giallorossa ha individuato in Milutin Osmajic il profilo giusto: l’attaccante montenegrino milita attualmente nel Preston, club che gioca nella Championship, l’equivalente della Serie B inglese.

Osmajic che nelle ultime ore è attenzionato anche da Sassuolo e Cremonese, risponde alle caratteristiche ricercate dal direttore Pantaleo Corvino e il suo nome è finito sul taccuino del club salentino nelle ultime ore, complice anche il raffreddarsi della pista che porta a Stulic. L’attaccante serbo, infatti, sembra intenzionato a restare al Charleroi fino alla scadenza del suo contratto, fissata per il 2026.

About Author

Anthony Carrano

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Castrovilli

Serie B: Bari-Castrovilli, tutto fatto, contratto di un anno

20 Agosto 2025 Flavio Insalata

Coppa Italia Serie D, decisi gli orari delle sfide del turno preliminare

20 Agosto 2025 Roberto Chito

Basket A2/M, Todor Radonjic nuovo capitano della Valtur Brindisi

20 Agosto 2025 Redazione

Triangolare finisce in rissa: nessuna conseguenza per Di Jeva del Barletta

20 Agosto 2025 Redazione

Serie D, Barletta: nessuna conseguenza per Di Jeva

19 Agosto 2025 Massimiliano Di Pasquale

Bari, anche Antonucci a un passo. Arriva con Darboe e Castrovilli

19 Agosto 2025 Flavio Insalata

potrebbe interessarti anche

Villa Castelli, la lunga attesa per l’Ufficio postale

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Accusa di rapimento ingiusta: coppia rischia linciaggio

20 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Castellana, la Piazza d’Estate si illumina con Eugenio Finardi

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Agricoltura in difficoltà: il racconto

20 Agosto 2025 Laura Milano