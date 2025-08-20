Lecce, occhi su Osmajic per l’attacco: Stulic si allontana

Il Lecce è alla ricerca di un nuovo rinforzo in avanti, vista la partenza di Nikola Kristovic all’Atalanta. Per sostituirlo, la società giallorossa ha individuato in Milutin Osmajic il profilo giusto: l’attaccante montenegrino milita attualmente nel Preston, club che gioca nella Championship, l’equivalente della Serie B inglese.

Osmajic che nelle ultime ore è attenzionato anche da Sassuolo e Cremonese, risponde alle caratteristiche ricercate dal direttore Pantaleo Corvino e il suo nome è finito sul taccuino del club salentino nelle ultime ore, complice anche il raffreddarsi della pista che porta a Stulic. L’attaccante serbo, infatti, sembra intenzionato a restare al Charleroi fino alla scadenza del suo contratto, fissata per il 2026.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author