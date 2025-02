Lecce, nuovo attacco di lupi al piccolo Ranch di San Cataldo

Lecce – Ancora una volta il Piccolo Ranch della marina leccese di San Cataldo deve fare i conti un attacco di lupi. Già in passato il maneggio alle porte del parco naturale protetto Le Cesine ha dovuto fare i conti con gli attacchi dei lupi che avevano ucciso diversi capi di bestiame. Questa volta a farne le spese il piccolo capretto che, come racconta il proprietario del piccolo zoo-maneggio Corrado Dolce, era a tutti gli effetti uno di famiglia. I predatori, a causa della presenza di diversi cani da guardia, hanno avuto il tempo solamente per uccidere il piccolo capretto e poi scappare di nuovo dal muro di cinta di 4 metri scavalcato per entrare al Piccolo Ranch.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author