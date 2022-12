Condividi su...

LECCE – Sarà attiva da lunedì 5 dicembre una nuova zona scolastica nei pressi della scuola primaria Stomeo Zimbalo in via Antonio Lisi/via Roma.

Le zone scolastiche sono aree in prossimità degli edifici scolastici nelle quali, come previsto dalla Legge 120/2020, è garantita una particolare protezione dei pedoni, delimitata da appositi segnali, la circolazione delle automobili è esclusa, al pari della sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, secondo orari e modalità definiti dalle ordinanze.

Nel caso della scuola Stomeo Zimbalo, di via Lisi/via Roma il divieto di transito alle automobili sarà in vigore dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, tra le ore 07.30 – 9.00 e le ore 12.30 – 14.30. Esclusi dal divieto gli operatori scolastici, i veicoli al servizio delle persone con disabilità munite di CUDE, gli scuolabus e le biciclette.

“Grazie alla collaborazione tra il settore Mobilità, la Polizia Locale, la Protezione civile e la Scuola Stomeo Zimbalo garantiremo anche ai bambini di questa sede scolastica la dovuta protezione dal traffico automobilistico, per consentire loro un ingresso e un una uscita da scuola più serene e con meno pericoli – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – Ringrazio la dirigente Maria Elisabetta Tundo per la piena disponibilità e collaborazione. Stiamo lavorando per garantire questo servizio anche in altre scuole, che laddove è in vigore, come al Quinto Ennio e all’Ascanio Grandi, ha notevolmente migliorato la qualità della vita degli studenti, garantendo a tutti più sicurezza, più socialità e un ambiente esterno alla scuola più salutare e meno viziato dai fumi delle auto”.

