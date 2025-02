Lecce, nuova vita per l’ex stabile della Lega Navale di San Cataldo

Lecce – Avrà finalmente nuova vita l’ex immobile della Lega Navale di San Cataldo. La commissione congiunta Urbanistica e Lavori Pubblici di Lecce ha infatti approvato la variante che lo classifica come area destinata ad “Attrezzature civili di interesse comune”, consentendo così l’avvio del progetto di riqualificazione. Un intervento da un milione e 650 mila euro, finanziato nel 2022 nell’ambito del Contratto di Sviluppo Istituzionale. Il vecchio edificio sarà quindi recuperato e trasformato in un centro di interesse collettivo, con spazi dedicati agli sport acquatici e alla mobilità sostenibile. Tra gli interventi più importanti vi saranno la demolizione e la ricostruzione del solaio di copertura, il consolidamento strutturale per migliorare la resistenza sismica e la realizzazione di una nuova scala e di un ascensore per garantire maggiore accessibilità. Anche gli spazi esterni cambieranno volto con nuove aree verdi e una pavimentazione rinnovata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author