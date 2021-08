Lecce-Novoli | A fuoco una catasta di pallet in un’azienda

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 4 Lecce-Novoli. A bruciare, all’interno di una proprietà privata, sarebbero delle cassette in legno e altro materiale. La densa colonna di fumo nero è stata vista a chilometri di distanza. Sul posto carabinieri, polizia locale e i vigili del fuoco. Incerta la matrice dell’incendio, proprio per questo sono giunti i Carabinieri che, sulla base dei rilievi dei vigili del fuoco, appureranno i fatti. Sembrerebbe che all’interno dello stabile in uso ad un’azienda vi fossero pallet per imballaggi di propria produzione.