Lecce, Nikola Krstovic nel mirino dell’Atalanta

L’Atalanta resta vigile sul mercato alla ricerca di un rinforzo in attacco. Dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa con il Fulham per Rodrigo Muniz, il club bergamasco avrebbe spostato le proprie attenzioni su Nikola Krstovic del Lecce. L’attaccante montenegrino è seguito con interesse anche da altri club: la Roma aveva valutato il suo profilo come possibile opzione in caso di cessione di Artem Dovbyk.

