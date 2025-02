Lecce, niente riposo: venerdì c’è l’Udinese al Via del Mare

Lecce a lavoro con l’Udinese nel mirino. La settimana dei salentini è iniziata particolarmente presto: neanche il tempo di tirare il fiato dopo la trasferta di Monza di domenica scorsa, che già all’indomani dell’impegno brianzolo i giallorossi si sono ritrovati all’Acaya, agli ordini di mister Marco Giampaolo. Tutti a disposizione del tecnico, eccezion fatta che per il lungodegente Marchwinski. Una nuova seduta di allenamento è fissata per domani mattina, mentre giovedì sarà già tempo di rifinitura. Il Via del Mare venerdì sera sarà infatti palcoscenico della sfida con i bianconeri friulani, formazione particolarmente in salute e reduce da due successi interni, con Empoli e Venezia, ed un pareggio esterno di lustro con il Napoli capolista. La compagine allenata da Runjaic ha fino ad ora fatto meglio tra le proprie mura amiche che fuori casa: lo testimonia anche il successo di misura dello scorso 5 ottobre, proprio contro il Lecce. L’infermeria è adesso vuota e Giampaolo potrà concedersi anche qualche dubbio di formazione rispetto all’undici sceso in campo contro Bologna e Monza, in cui l’unica differenza è stata quella di Coulibaly al posto di Ramadani. Un ballottaggio destinato a confermarsi, con anche Berisha pronto a farne parte. Gaby Jean è reduce da una prova di altissima maturità, ma Gaspar scalpita per tornare in campo due mesi dopo l’infortunio rimediato contro la Roma. Dovrebbe rivedersi in lista convocati anche Banda, ai box da inizio novembre e cui ritorno sul terreno di gioco sarà graduale.

