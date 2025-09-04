Lecce, nessun taglio idrico: Aqp respinge le accuse e condanna le offese

Acquedotto Pugliese (AQP) ha diffuso una nota ufficiale per chiarire quanto emerso negli ultimi giorni in merito a presunti “tagli” di forniture idriche in alcuni stabili popolari del capoluogo salentino.
L’azienda respinge con fermezza le accuse, definendole “infondate”, e precisa che la mancanza d’acqua negli stabili di Piazzale Genova a Lecce e in altri condomini popolari è riconducibile esclusivamente a problematiche estranee alle competenze di AQP, come guasti interni o criticità degli impianti condominiali.
«Non esistono tagli né sospensioni, tantomeno arbitrarie o discrezionali – sottolinea la nota – ma regole e procedure chiare e trasparenti, che applichiamo scrupolosamente nel pieno rispetto della legge».
AQP stigmatizza inoltre «le parole offensive rivolte all’azienda e ai suoi lavoratori», giudicate «gravemente inaccettabili», e annuncia di valutare eventuali azioni di tutela nelle sedi competenti. «In azienda non ci sono “bestie” o “animali”, ma professionisti che, anche nei giorni più difficili, garantiscono un servizio essenziale per la Puglia con serietà e dedizione».
Infine, l’Acquedotto Pugliese conferma la propria disponibilità a chiarimenti con amministratori e istituzioni locali, ribadendo con fermezza che la linea dell’azienda è sempre quella del rispetto delle regole, dei cittadini e della verità dei fatti.
