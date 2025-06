Lecce, nello staff di Di Francesco ci sarà anche Del Rosso

Prende forma il Lecce del futuro. Nello staff di Eusebio Di Francesco ci sarà anche Fabrizio Del Rosso: avrà il ruolo di allenatore in seconda. Si tratta di un ritorno perché Del Rosso era già stato a Lecce come vice allenatore di Marco Baroni, conseguendo la promozione in serie A e la successiva salvezza.

