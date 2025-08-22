Lecce, nel mirino Alex Sala del Cordoba

Il Lecce è in trattativa per Álex Sala, centrocampista spagnolo classe 2001 del Cordoba. Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, già nella giornata di oggi sono previsti avanzamenti per cercare di portare il calciatore a vestire la maglia giallorossa.
