LECCE – Poco dopo la mezzanotte i Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenuti sulla tangenziale EST uscita 4A per un incidente stradale. Giunti sul posto vi era una Fiat Bravo il cui conducente, un ragazzo di 29 anni , aveva impattato contro il guardrail il quale si era conficcato all’interno dell’abitacolo. Con un intervento molto delicato e certosino i vigli del fuoco hanno estratto il ragazzo dalle lamiere dell’auto. Il conducente è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118 i quali lo hanno trasportato in codice rosso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Poco prima dell’una i Vigili del Fuoco del distaccamento di veglie sono intervenuti a Copertino in via Apa Negri dove alcuni residenti segnalavano la presenza di alcune batterie di fuochi pirotecnici non esplosi. La squadra intervenuta ha messo in sicurezza la zona interessata dall’evento.

Alle 3.00 sono intervenuti a Taurisano per l’incendio dell’albero di Natale (qui i dettagli)

Alle 7.30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta in Monteroni di Lecce in via Monte San Michele per incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. L’impatto ha causato l’inclinazione di un palo della pubblica. Le auto e il palo venivano messi in sicurezza.

Alle 9.00 vigili del fuoco al lavoro a San Cataldo per incendio bosco. Le fiamme stavano interessando alcuni alberi di pino marino. L’intervento è valso a circoscrivere le fiamme evitando la loro propagazione ad altri alberi presenti nella zona.