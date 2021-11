Nel corso degli ultimi giorni nella città di Lecce è presente, su tanti cartelloni pubblicitari un’insistente campagna di comunicazione che prospetta la realizzazione della metropolitana nel capoluogo barocco. Una possibilità che ha scatenato una serie incredbile di commenti sui social dove i cittadini si sono divisi tra favorevoli e contrari a questa fantasiosa possibilità che non è niet’altro che una campagna di promozione dell’area di sosta per far conoscere il parcheggio e le sue funzionalità, al fine di poter fare entrare, nel più breve tempo possibile, i nuovi stalli cittadini tra le abitudini dei leccesi e non solo. La prospettiva, sognata da tempo da parte dell’amministrazione comunale è quella di avere a disposzione per questo natale i 610 posti auto ad appena 5 minuti a piedi da via trinchese, il cuore dello shopping cittadino. L’attivazione della nuova area parcheggio potrebbe dare il via alla sperimentazione della ZTL h24, chissà se il primo week end di dicembre sarà quello del test per questo tipo di esperimento.