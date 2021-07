Lecce | Nascerà una ‘Casa del Commiato’, ok dal Consiglio comunale

A Lecce sorgerà la Casa del Commiato, un luogo deputato all’ultimo saluto ai defunti. Il progetto, a cura della società Sales srl, è stato approvato oggi dal Consiglio comunale. La struttura sorgerà all’interno del comparto artigianale nei pressi dei binari della ferrovia, in via Vittime di Acca Larentia. La struttura si svilupperà su una superficie di 1.500 metri quadri, circondata dal verde. Previsti anche spazi per l’attività di casa funeraria con l’osservazione della salma, trattamento conservativo, custodia ed esposizione e attività inerenti alle sale del commiato con la realizzazione di spazi adeguati a garantire accoglienza e riservatezza durante i riti per l’incontro di parenti e amici del defunto. Al piano terra saranno ospitati gli ambienti dove è prevista una maggiore affluenza di persone, due camere ardenti, la camera del commiato, l’ufficio direzionale, un ambiente per il ristoro, i servizi igienici per i fruitori e il personale della struttura. Al piano primo ci saranno gli uffici e altri spazi a servizio dell’attività della struttura.