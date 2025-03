Lecce: nasce l’Orchestra delle Eccellenze musicali studentesche

Quarantacinque studenti di diverse scuole della provincia di Lecce sono il cuore della neonata Orchestra provinciale delle Eccellenze musicali studentesche. Un progetto nato dalla collaborazione tra Orpheo Space e l’ufficio scolastico territoriale, che porterà nei teatri – sotto la direzione del maestro Eliseo Castrignanò – la rivisitazione in chiave pop dell’Opera. In questi giorni riservatissime le prove sul palco in vista del debutto: dal 31 marzo al 10 aprile il teatro Politeama greco di Lecce vedrà in scena L’elisir d’amore di Donizzetti, in una veste tutta accattivante firmata dai salentini Francesco e Matteo Spedicato.

Per la regia di Lev Pugliese e la direzione artistica di Eliseo Castrignanò, andrà in scena per 7 matinée e complessive 14 repliche (31 marzo, 1, 2, 3, 8, 9, 10 aprile 2025, alle ore 9.00 e alle ore 11.00) portando a teatro circa 14mila studenti. Tutto questo grazie al progetto ministeriale Stregati dalla musica che ha già coinvolto 100mila tra bambini e ragazzi.

Interpreti dello spettacolo saranno Gianpiero Delle Grazie, nel ruolo di Dulcamara, e un gruppo di giovani attori e cantanti selezionati su base nazionale grazie al progetto ORPHEO OPERA STUDIO. E poi, ad interpretare Nemorino saranno Vincenzo di Stasi e Tommaso Nicolosi; a vestire i panni di Adina Camilla Difonzo, Romilda Di Serio e Chiara Merra; Belcore sarà invece Angelo De Matteis.

