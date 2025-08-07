Lecce, Branca lascia il Must: dimissioni tra veleni e malumori a Palazzo Carafa

Le dimissioni della dirigente comunale Claudia Branca dalla direzione del Museo storico della città di Lecce scuotono il settore culturale. Ufficialmente per la “mancanza di fiducia e riconoscimento delle competenze”, secondo indiscrezioni alla base della decisione vi sarebbero tensioni irrisolte, incomprensioni e un crescente clima di diffidenza con la sindaca Adriana Poli Bortone. Sullo sfondo, una programmazione culturale mai realmente condivisa.

