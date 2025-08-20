Lecce: al via “Movidamente”, ma scoppia la polemica

Entra nel vivo il progetto “MOVIDAMENTE – Vivi la MOVIDA responsabilMENTE”, promosso dalla Provincia di Lecce.

Le attività di prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droga sono già partite il 18 agosto. Le prime due fasi del progetto prevedono la campagna di animazione nelle discoteche “Amo, guidi tu? Decidi chi guida prima di bere!”, e i servizi mirati di vigilanza e di controllo su strada, nelle ore serali e notturne.

Con un unico importante obiettivo: far giungere al popolo della notte il messaggio che ci si può divertire, organizzandosi prima e cercando di ridurre al minimo i rischi e gli incidenti stradali. Un’iniziativa rivolta principalmente ai giovani, ma tuttavia organizzata senza coinvolgerli in prima persona, lamenta Dante Stefanò, presidente della Consulta provinciale studentesca.

L’organismo, infatti, non sarebbe stato informato della realizzazione degli spot promozionali del progetto, né della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta lo scorso 13 agosto. E per di più, nessun membro della Consulta sarebbe stato delegato a partecipare alla stessa, né tanto meno sarebbero stati comunicati i criteri di selezione degli studenti presenti.

“Credo che un’iniziativa dal tema e dalla finalità così importante, realizzata anche attraverso finanziamenti pubblici, debba implicare dei criteri di scelta più democratici, più trasparenti, quanto meno resi noti”, afferma il giovane presidente della Consulta, raggiunto telefonicamente da Antenna Sud. “L’unica spiegazione che riusciamo a darci è che tali criteri siano stati frutto della scelta arbitraria di un singolo esponente politico”.

E sebbene il progetto a partire da settembre si sposterà negli istituti superiori della provincia, con laboratori pensati per gli studenti, Stefanò precisa: “Al momento la Consulta con questo progetto non c’entra nulla. Restiamo molto delusi e comprendiamo poco questo criterio di scelta usato per coinvolgere studenti in molti casi estranei al contesto di rappresentanza”.

