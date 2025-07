Lecce, mons. Panzetta inizia il ministero con un’omelia sulla speranza

“Servire con umiltà, educare con rigore e amore, testimoniare la grazia di Dio con la vita intera”. Con queste parole l’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta ha aperto ufficialmente il suo ministero episcopale a Lecce, durante la celebrazione in Piazza Duomo, l’11 luglio 2025, in occasione della memoria liturgica di San Benedetto.

Un’omelia intensa, densa di riferimenti spirituali, biblici e pastorali, in cui il nuovo arcivescovo ha scelto di lasciarsi guidare dalla Parola di Dio, riflettendo su ciò che il Signore si attende oggi dalla Chiesa di Lecce: “Una comunità che ascolta e custodisce la Parola, che cerca la sapienza come un tesoro e la invoca come grazia, che opera con prudenza e giustizia”.

Panzetta ha indicato nella sapienza, nella prudenza e nella giustizia le virtù cardinali per la vita ecclesiale, invitando la comunità ad assumere uno sguardo nuovo, “capace di vedere le cose con gli occhi di Dio”. Ha poi citato san Paolo negli Atti degli Apostoli, sottolineando tre linee guida per ogni ministero: “Servire con umiltà, non tirarsi indietro nella responsabilità educativa, e diventare testimoni del Vangelo della grazia di Dio”, motto che lo accompagna anche nella sua missione episcopale.

“Il Signore non chiede risultati immediati, ma fedeltà – ha aggiunto -. La vera ricompensa sarà vivere con Cristo nella sua regalità, quando tutto sarà compiuto”. Da qui l’invito a rimettere l’orizzonte escatologico al centro del cammino cristiano: “La Chiesa non deve aggrapparsi al successo, ma puntare al Paradiso”.

Ampio spazio è stato poi dedicato alla figura di San Benedetto, di cui ricorreva la festa liturgica: “Ogni comunità, come insegnava Benedetto, deve diventare una scuola del servizio di Cristo, dove la preghiera è centrale, l’amore per Gesù è al vertice e l’autorità si esercita con tenerezza e rigore”.

Il vescovo ha ricordato che chi guida una comunità “deve essere segno della misericordia di Cristo, ma anche maestro esigente: non si educa senza proporre mete alte”.

Ha concluso con un riferimento personale, evocando i suoi genitori, mons. Benigno Luigi Papa, don Guglielmo Motolese, e tutti coloro che, nella sua vita, “hanno fatto sul serio con Dio”. Affidandosi ai santi patroni della città – Sant’Oronzo, San Giusto, San Fortunato, San Bernardino Realino, San Filippo Smaldone, Sant’Irene – mons. Panzetta ha invitato la diocesi a condividere una comune missione: “Testificare l’evangelium gratiae. Che questo diventi lo spartito della nostra vita”.

