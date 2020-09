Lecce-Monopoli 2-2 | Gol ed emozioni: doppio Fella per i biancoverdi

Condividi

Due gol per parte, un pareggio che rende giustizia a un test impegnativo e vero: Lecce e Monopoli fanno 2-2 al Via del Mare. Solo un pari nella prima amichevole pre-campionato del Lecce di Corini, per Scienza un risultato d'oro, visto lo scarto di categoria. Dopo un match tutto sommato equilibrato, nel finale due reti in appena due minuti.

LECCE-MONOPOLI 2-2

Marcatori: 5’ pt Coda (L), 19’ st Fella (M), 46' st Listowski (L), 47' st Fella (M)

LECCE (4-3-3): Gabriel (1’ st Vigorito); Benzar (1’ st Monterisi), Lucioni, Meccariello (1’ st Rossettini), Calderoni (1’ st Colella); Majer (1’ st Henderson), Petriccione (38’ st Tsonev), Shakhov (26’ st Lo Faso); Falco (1’ st Listkowski), Coda (29’ st Dubickas), Mancosu (19’ st Paganini). All.: Corini.

MONOPOLI (3-5-2): Antonino (45' st Oliveto); Sales, Giosa (38’ st Fusco), Mercadante (35’ st Arena); Tazzer (16’ st Triarico), Paolucci, Giorno, Piccinni (16’ st Guiebre), Zambataro (45' st Cutrone); Starita, Montero (1’ st Fella). All.: Scienza.

Arbitro: Recchia di Brindisi.

Note: partita giocata a porte chiuse per le prescrizioni anti-Covid al Via del Mare. Cambi illimitati.